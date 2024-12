Juventus, McKennie: "Chiamo Thiago Motta Prof. Nico Gonzalez ha un'energia sudamericana"

AFP via Getty Images

: il giocatore statunitense infatti, oltre ad aver sbloccato il risultato all'U-Power Stadium, ha iniziato la gara nell'inconsueta posizione di terzino sinistro, concludendola addirittura da trequartista una volta usciti dal campo i vari Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao.Il classe '98 ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita dicendo la sua sia su Thiago Motta che sul match winner contro i brianzoli, Nico Gonzalez, al primo centro in A con la Juventus: ". Lui a inizio anno mi ha detto: devi lavorare, fare il tuo ruolo, e quando puoi aiutare la squadra devi fare questo. Per me va bene.".

, anche nei momenti difficili. Io sono così e lui è così" ha proseguito il numero 16 dei bianconeri, parlando di Nico Gonzalez.. Siamo contenti e andiamo avanti." ha poi concluso l'ex giocatore del Leeds United tra le altre.