Juventus, McKennie: "Infortunio? No, solo frustrazione"

commenta l'1-1 con l'Atalanta e il momento della: "Infortunio nel finale? No, Solo frustrazione, non ho male, non ho infortuni, concentrati sulla prossima partita".Sul momento della squadra ha aggiunto: "Si oggi abbiamo creato di più ma alla fine non serve se non fai goal, noi giochiamo per vincere tutte le partite, è un momento difficile, importante stare insieme, come un club, come tifosi, speriamo di prendere tre punti nella prossima partita perché giochiamo a calcio per vincere".Reti: 54' Kalulu (J), 78' Retegui (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini (80' Hien), Kolasinac; Zappacosta (65' Bellanova), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (55' Samardzic); Lookman (80' Zaniolo), De Ketelaere (65' Retegui). All. Gasperini. A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Hien, Kakari, Zaniolo, Palestra, Brescianini.JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (86' Fagioli), Thuram (74' Douglas Luiz); Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Nico Gonzalez (80' Mbangula). All. Hugeux (Thiago Motta squalificato). A disp. Perin, Pinsoglio, Adzic, Weah, Rouhi, Mbangula.

Espulsi: -Ammoniti: Kolasinac (A), Mbangula (J)Arbitro: DoveriVar e Avar: Marini e Chiffi