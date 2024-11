Juventus, l'emergenza continua: Vlahovic, McKennie e Douglas Luiz, le ultime verso Lecce

non riesce proprio a sorridere. In casal'emergenzanon accenna a placarsi o a risolversi e anche oggi alla Continassa dall'infermeria non sono arrivate buone notizie in vista dell'importantissima trasferta a Lecce domenica 1 dicembre con calcio d'inizio alle 20.45.Il giocatore più importante per il peso che ha nella rosa bianconera, soprattutto data la lungodegenza del suo sostituto naturale Arkadiusz Milik, èL'attaccante serbo era tornato dagli impegni con la sua nazionale con un problema muscolare che lo ha già tenuto fuori, nonostante l'assenza di lesioni, già dalla partita contro il Milan e da quella contro l'Aston Villa di coppa. Anche oggi ha lavorato a parte dal resto del gruppo proseguendo con un lavoro personalizzato che non lascia grosse speranze di averlo a disposizione per Lecce.

al punto che il centrocampista brasiliano, che si era fermato per un problema alla coscia dopo la gara contro la Lazio dello scorso 19 ottobre, era tornato fra i convocati della gara contro il Lille del 5 novembre. Una gara in cui non se l'è sentita di entrare e che aveva addirittura convinto Thiago Motta a confermare di essere stato lui a provare a forzarne il rientro in campo. Niente da fare, aIl centrocampista americanoha invece dato forfait dopo la gara di campionato pareggiata per 0-0 contro il Milan. Niente lesioni e soltanto un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare la gara di Champions League contro l'Aston Villa e non gli sta permettendo di allenarsi in gruppo. Anche lui è più no che sì rispetto alla convocazione per Lecce.