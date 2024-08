Juventus, Motta: "Gran mercato con Nico, Conceicao e Koopmeiners, sono già pronti. De Rossi? Non dimentico"

Calciomercato.com

, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport alla vigilia del big match contro la Roma:"Bene, eravamo preparati per questi tipo di mercato. Abbiamo fatto un grande lavoro, portando giocatori forti e di talento che arrivano per completare il gruppo. Sono felice"."Molto bene, sono arrivati con il giusto atteggiamento. Non scopro io il talento che hanno"."Tutti sono pronti per giocare, dimostrano in allenamento di avere voglia di fare. Potrebbero essere nell'undici iniziale o a gara in corso".

"Bella partita, contro una squadra forte e determinata e con un grande allenatore. L'affronteremo con grande entusiasmo, abbiamo lavorato bene in settimana e speriamo di mostrarlo sul campo"."Buonissimo rapporto. Siamo stati insieme in Nazionale, è stato un grande giocatore e un grande compagno di squadra, ora è un grande allenatore e giusto per al Roma. Non dimenticherò mai quello che ha fatto in quel periodo che non era facile per me. E' facile pensare le cose, ma non è facile andare contro l'opinione di tanti: lui quello l'ha fatto e non lo dimenticherò mai".

"Ogni partita ha una sua storia. Sappiamo chi avremo di fronte domani, una squadra forte e competitiva e sarà una bella gara".