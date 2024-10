Juventus, Motta strattona Gatti: "Dove vai? Ti sto parlando"

, che finirà con uno spettacolare 4-4, è in corso. Il difensore della, inizialmente in panchina, si scalda, è pronto ad entrare in campo ma se ne va mentre il tecnicogli sta dando le ultime istruzioni. La reazione di Motta è rabbiosa: "Dove vai? Ti sto parlando", si legge dal labiale mentre gli strattona violentemente il retro della maglia. Nessun intento polemico ma solo una scarica di adrenalina da trasmettere al difensore bianconero. Gatti entra al 32' del secondo tempo al posto di Danilo.Inter - Juventus: 4-4

Marcatori: 15’ Zielinski (rig), 20’ Vlahovic, 26’ Weah, 35’ Mkhitaryan, 37’ Zielinski (rig), 8’ s.t. Dumfries, 27’ s.t e 37’ s.t. YildizAssist: 20’ McKennie, 26’ Conceicao, 35’ Thuram,Inter: Sommer; Pavard (dal 18’ s.t. Bisseck), de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski (dal 18’ s.t. Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (dal 32’ s.t. Darmian); Thuram (dal 42’ s.t. Taremi), Lautaro.Juventus: Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Danilo (dal 32’ s.t. Gatti), Cabal; Locatelli, McKennie (dal 37’ s.t. K. Thuram); Conceicao, Fagioli (dal 17’ s.t. Savona), Weah (dal 17’ s.t. Yildiz); Vlahovic (dal 32’ s.t. Mbangula).

Ammoniti: Danilo, Pavard, DumfriesEspulsi:Arbitro: Guida (della Sezione di Torre Annunziata)VAR e AVAR: Mazzoleni - Fabbri.