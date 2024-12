Juventus, Motta: “Vlahovic? Non era il momento di andare dai tifosi". E poi risponde a Marocchi

2024 Getty Images

Al termine del pareggio arrivato con il, l'allenatore della- che non ha guidato la sua squadra dalla panchina per la squalifica rimediata con il Bologna - ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:- “Non abbiamo fatto una buona prestazione. Dobbiamo fare meglio, anche se non c’entra la partita con il City. Ogni partita ha la sua storia e oggiGestione dopo il vantaggio? Di solito sì, ultimamente no. Li dobbiamo fare il salto. Abbiamo messo la gara sull’1-0 e dovevamo continuare ad attaccare per poter chiudere la partita e abbiamo lasciato all’avversario sulla”.

– “I tifosi hanno libertà di esprimere le loro emozioni e sensazioni.Non è la prima volta e non sarà l’ultima, succede. Noi dobbiamo essere uniti, andare avanti. Vogliamo tutti cambiare la situazione, anche il giocatore. I tifosi hanno tutta la libertà di farlo ma è un momento in cui insieme dobbiamo cambiare questa situazione”.- "È la nostra realtà.che stiamo attraversando ma è normale che in partite aperte, oggi è diverso e questa non è una giustificazione ma la nostra realtà che vogliamo migliorare perché non vogliamo rimanere dove siamo in questo momento. Il giocatore deve avere la fiducia per andarla a chiudere e non gestire".

Questa, invece, la risposta di Motta alla domanda di Giancarlo Marocchi sulle posizioni in campo di: ". La nostra caratteristica non è che uno gioca nella trequarti e poi sta sempre nella trequarti, quella solo sul foglio poi ci sono tanti movimenti che bisogna fare".- L'opinionista e commentatore di Sky ha, poi, risposto così alle giustificazioni di Motta: "Non puoi pensare che McKennie faccia il Locatelli, visto che l’hai usato anche come centravanti. Ti può fare tutto per 10 minuti, ma non ti può guidare la squadra. Koopmeiners può farlo. Lui li vede in allenamento, ma noi vediamo le partite e ci basta".