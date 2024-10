Juventus Next Gen, cosa non sta funzionando e la domanda da non farsi

gettyimages

No, quello che al momento non funziona dellanon è dettato dalla classifica, per quanto non sia certo esaltante. 6 punti in 8 partite,che ad oggi varrebbe i playout: zona salvezza a 1 punto di distanza, 4 punti, invece, separano i bianconeri dalla zona playoff. Numeri significativi che raccontano – come spesso accade in-, di quanto sia corta la classifica e che come, a questo punto della stagione, non sia il caso di festeggiare o celebrare funerali.

Lo racconta, tra le altre cose, l’esempio della stagione scorsa. Fino a dicembre, la squadra in quel momento allenata da Massimobrancolava in piena zona retrocessione.Questa la domanda che i più si ponevano mentre Giovanni, l’anno scorso direttore sportivo della Juventus con un passato da direttore della Next Gen, raccontava di come il progetto sarebbe fallito, in caso di retrocessione. Poi, un altro campionato: i bianconeri risalgono la classifica fino a conquistarsi un posto in zona playoff.

Qualcosa da aggiustare inevitabilmente c’è.Non è la fotografia a spaventare, la tendenza però fa storcere il naso.Un totale, fin qui, di 18 in 8 partite, la peggior difesa del campionato insieme al Crotone. Turris e Taranto – al penultimo e ultimo posto della classifica -, ne hanno subiti rispettivamente 11 e 14. Decisamente meglio l’attacco che ha segnato in totale 12 reti – anche qui come il Crotone che è sedicesimo in classifica e come il Cerignola -, mentre fanno meglio solo 4 squadre. È evidente, dunque, che se la fase offensiva tenga botta, è quella difensiva a mostrare le maggiori lacune.

E in questo dato c’è un po’ tutto. C’è una squadra acerba, a volte svagata, che non percepisce ancora il pericolo e che mostra tutte le difficoltà dell’impatto con il girone C di Lega Pro. Ci sono le difficoltà di Paolonel trovare una quadra a livello tattico e di atteggiamento. C’è anche la sfortuna perché nelle ultime settimane laha persoper una lesione del crociato,per un problema muscolare, mentre l’over Fabrizioè ancora fermo ai box, in fase di recupero dopo un grave infortunio al ginocchio.

