Juventus, novità in arrivo sullo sponsor di maglia: obiettivo 30 milioni

Laha iniziato la stagione e il successivo ritiro in Germania nel quartier generale di Adidas in Germania conJeep il cui contratto da 45 milioni di euro bonus compresi è scaduto di fatto il 30 giugno 2024.Oggi sulle magliette bianconere campeggia il vuoto di un accordo non ancora trovato ma qualcosa in queste ore si sta muovendo. Vi avevamo raccontato che la Juventus non aveva fretta di chiudere un accordo qualsiasi. E infatti

, possibilmente, ma sarà difficile, al netto dei bonus. E in questi giorni nel ritiro in Germania l'area marketing è in grande fermento. Qualcosa bolle in pentola e l'annuncio del nuovo accordo potrebbe presto arrivare.