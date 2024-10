Juventus-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Turno infrasettimanale per la Serie A e nella decima giornata di campionato laaffronta ilDopo il pirotecnico 4-4 nel derby d'Italia con l'Inter, i bianconeri di Thiago Motta tornano in campo e affrontano gli emiliani di Fabio Pecchia.La Juve, 17 punti finora e ancora imbattuta in questo campionato, va a caccia del secondo successo consecutivo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium.Il Parma invece ha vinto solo una volta in questa Serie A, alla seconda giornata contro il Milan, e arriva da tre pareggi di fila contro Bologna, Como ed Empoli.Tutte le informazioni su Juventus-Parma:

: Juventus-Parma: mercoledì 30 ottobre 2024: 20.45: DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251): DAZN, Sky Go, NOW: Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic.. Motta.

: Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny.. Pecchia.- Nella Juventus ballottaggio Cabal-Savona, Locatelli e Thuram si giocano una maglia con Fagioli e McKennie. Nel Parma Bonny con Man e Sohm, Cancellieri e Mihaila si giocano l'altra maglia.

La partita sarà trasmessa anche da Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

- La telecronaca di Juventus-Parma su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Marco Parolo.