Juventus, per Sancho non basta la prima offerta al Manchester United: cosa serve per alzarla

Jadon Sancho è la ciliegina sulla torta bianconera cucinata dallo "chef" Cristiano Giuntoli per un mercato da 10. Dopo l'arrivo di Thiago Motta in panchina, il dirigente della Juventus ha portato a Torino altri otto volti nuovi: Di Gregorio in porta; Cabal e Kalulu in difesa; Douglas Luiz, Thuram e Koopmeiners a centrocampo; Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao in attacco. E ora è al lavoro per completare l'opera con un altro esterno offensivo.- La Juventus ha presentato al Manchester United una prima offerta da circa 6 milioni di euro in totale tra prestito secco per dieci mesi fino al 30 giugno 2025 e ingaggio del calciatore, che praticamente guadagna 20 milioni di euro lordi all'anno e ha già dato l'ok ai bianconeri per trasferirsi in Italia.

- Rientrato dal prestito al Borussia Dortmund con cui è arrivato in finale di Champions League, Sancho (classe 2000 ex Manchester City) è sotto contratto fino a giugno 2026 con i Red Devils, che hanno l'opzione per prolungare l'accordo di un'altra stagione. Sulle sue tracce c'è pure il Chelsea, che propone uno scambio con il connazionale Raheem Sterling (classe 1994 ex Liverpool, dove è in arrivo Federico Chiesa dalla Juventus).- Per alzare la posta Giuntoli deve effettuare almeno un'altra cessione oltre a quelle di Chiesa (al Liverpool), De Sciglio (all'Empoli), Hasa (al Frosinone), Nonge (all'Anderlecht) e Facundo Gonzalez (al Feyenoord). In questo senso i candidati a partire sono tre: il difensore portoghese Tiago Djaló (entrato in orbita Besiktas), il centrocampista brasiliano Arthur Melo (proposto invano alla Lazio e non attratto dai greci del PAOK Salonicco) e l'esterno sinistro serbo Filip Kostic, nel mirino dell'Al-Ain dopo il no al Southampton e la trattativa saltata con la Fiorentina.