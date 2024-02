Juventus, prende quota l'ipotesi Jorginho a parametro zero. Ma comanda l'Arsenal

La Juventus sta scandagliando con sempre maggiore attenzione il mercato dei parametri zero. Il lavoro di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna infatti procede, gli equilibri di bilancio imporranno riflessioni ancor più attente per tutti quei giocatori in grado di svincolarsi a fine stagione, in vista del ritorno in Champions serviranno poi elementi anche di comprovata esperienza per alzare il livello di personalità dell'organico bianconero. Ecco perché si torna a pensare con grande interesse anche a un antico pallino come Jorginho. Il regista della Nazionale è un uomo fidato di Mikel Arteta all'Arsenal, ma a 32 anni appena compiuti (classe 1991 ma del 20 dicembre) è ancora in attesa di un segnale definitivo da parte del club inglese: c'è un'opzione in favore dei Gunners per il prolungamento di un'altra stagione, una nuova trattativa non è ancora iniziata per rivedere eventualmente i dettagli economici, il tempo passa e c'è chi si sta di nuovo sintonizzando su di lui. Come la Juve, appunto. Anche perché proprio Giuntoli sa tutto di lui, insieme hanno trascorso stagioni importanti e anche quando è arrivato il momento di salutarsi con Jorginho passato al Chelsea insieme a Maurizio Sarri, la stima è rimasta immutata così come i rapporti con il suo entourage sempre ottimi. Allora la Juve rimane alla finestra e ci pensa, ci pensa sul serio. Aspettando il momento giusto per presentargli una proposta importante, la stessa che già in passato con altri dirigenti al comando dell'area sportiva era stata ipotizzata salvo poi non trovare mai l'accordo giusto con il club di appartenenza. È un'idea, un'idea concreta. Aspettando ovviamente che si chiariscano tutti i dubbi che ancora riguardano il futuro della panchina bianconera, per quanto uno come Jorginho in qualità di playmaker puro e chioccia per i giovani della Juventus sembra possa fare al caso del progetto indipendentemente da chi sarà al timone.



LE PAROLE – Tutto può succedere dunque. Una condizione confermata anche dal suo storico agente Joao Santos, che ai microfoni di TvPlay ha escluso contatti recenti ma ha anche tenuto aperte tutte le porte in ottica futura: “Valuteremo la proposta che arriverà sul tavolo e decideremo per il suo meglio. Ovviamente la priorità è il rinnovo con l’Arsenal perché sta molto bene con tutti però col contratto in scadenza speriamo arrivi la squadra che vuole il suo bene. Non so se per una questione di soldi e strategia ma fino adesso nessuna big di Serie A ha mostrato interesse ma se dobbiamo fare un gioco lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di mister Sarri che conosce molto bene le sue caratteristiche ma anche alla Juve dove c’è un grande direttore sportivo come Giuntoli con cui ha vissuto tanti anni belli al Napoli”.