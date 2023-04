Anche Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara persa dalla Juventus contro la Lazio. Il francese ha segnato il gol del momentaneo 1-1 bianconero. Ecco le sue parole: “Siamo entrati troppo molli. Il primo tempo è stato vergognoso, non abbiamo vinto un duello e abbiamo perso tutti i palloni. Nel secondo tempo molto meglio. Dopo il gol abbiamo avuto una reazione, ma non è bastato. Se è la mia miglior stagione di sempre? Sì, sono cresciuto tanto, soprattutto negli ultimi due anni con Allegri. Sto lavorando tanto per fare gol, ma anche per dominare il centrocampo in fase offensiva e difensiva. Sono contento della mia stagione. Provo sempre a dare il 100% e aiutare i miei compagni di squadra".



"La mia posizione preferita in campo? Ho un ruolo diverso alla Juve. Mi piace perché posso fare tanti inserimenti. Il mister mi chiede di essere sempre in area. Mi piace giocare più alto da mezzala. In nazionale abbiamo tanti giocatori offensivi, quindi sono più un giocatore di equilibrio".



Sul rinnovo? Prima di tutto ho sempre cercato di dare il 100%, dal primo giorno. Nel calcio se segni tutti ti amano, se non lo fai sei scarso. Funziona così. Se resto a Torino? Ancora non lo so, dobbiamo discutere con la società”.