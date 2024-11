GETTY

, che martedì sera gioca in Franciaper la quarta giornata diNella seduta di oggi alla Continassa. Il centrocampista brasiliano arrivato dall'Aston Villa si era fermato per unnel riscaldamento della precedente gara di Champions persa in casa contro i tedeschi dello Stoccarda. Thiago Motta è pronto a reinserirlo nella lista dei convocati dopo aver saltato le ultime tre partite di campionato con Inter, Parma e Udinese.

Ancora qualche ora e si parte: direzione #Lille



Le immagini dell'allenamento aperto della #Juventus, alla vigilia della sfida di #UCL pic.twitter.com/gucqlNVcrK — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) November 4, 2024

Invece l'attaccante argentinoe resta in dubbio.