Juventus, senti l'ex Tardelli: "Un errore mandare via Allegri e non prendere Conte. Elkann, i tifosi meritano la verità"

E' un grande ex come, direttamente dalle colonne de La Stampa, ad analizzare le possibili conseguenze della sconfitta dellaa Parma e a provare a tracciare una strada per il futuro, che passa inevitabilmente dalla partecipazione alla prossima Champions League. Messa a repentaglio proprio dalla prima sconfitta della gestione Tudor.che sembravano in ripresa, entrati in campo senza quella cattiveria che serve per poter raggiungere il minimo risultato del quarto posto.", dice Tardelli.Tra le (tante) cose che non hanno funzionato nel mercoledì pomeriggio del “Tardini” le prestazioni dei giocatori offensivi: "L’assenza di Koopmeiners e l’ingresso nella ripresa di Yildiz non possono essere un alibi. Non voglio togliere nessun merito al Parma, ha vinto meritatamente perché ha lottato e giocato da squadra.", ha aggiunto il campione del mondo con la Nazionale nel 1982.Dopo poche partite, l'effetto Tudor – chiamato al posto dell'esonerato Thiago Motta per risolvere una situazione di grande emergenza – sembra essere svanito. Anche per, dalle pagine de La Stampa: "Sanno cosa serve e servono a gestire quelli che con il calcio non hanno niente a che vedere".Infine, l'ex giocatore della Juventus evidenzia un aspetto che va oltre il tecnico e che non lo convince nell'attuale gestione societaria: "Si dice che non vanno d’accordo con Giuntoli, forse un motivo ci sarà.i tifosi meritano la verità e questo è il momento di raccontarla".