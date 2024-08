Juventus, senti Villas-Boas: "Non svendiamo Conceiçao"

, eletto quest'anno al posto di Pinto da Costa ed ex collaboratore di José Mourinho ai tempi dell'Inter, ha dichiarato a margine dell'inaugurazione della nuova casa del club lusitano a Ponte da Barca:E' una risorsa per il Porto e tuteleremo il nostro patrimonio. Si tratta di un calciatore molto amato dai tifosi, siamo perfettamente consapevoli di cosa rappresenta e del suo valore.

- In entrata il Porto sta trattando il difensore argentino dell'Udinese,(da 13 milioni di euro più altri due milioni di bonus, ndr) - conferma Villas-Boas - e ora aspettiamo una risposta dall'Udinese, altrimenti vireremo su un altro obiettivo".Intanto(classe 2002 ex Torino), che arriva dal Cluj per 2,5 milioni di euro con un contratto quadriennale fino a giugno 2028.