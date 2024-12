AFP via Getty Images

Juventus, stabilito un record che resisteva da 68 anni

50 minuti fa

2

Terzo pareggio consecutivo per la Juventus guidata da Thiago Motta, che si fa recuperare all'ultimo secondo da Ante Rebic al Via del Mare di Lecce e pareggia per 1-1 contro la formazione salentina, dopo gli 0-0 riscontrati contro Milan e Aston Villa. Per la squadra bianconera è l'ennesimo pareggio stagionale: sono già 10 tra campionato e Champions League.



Come riportato da Opta, la Juventus ha stabilito il suo nuovo record di pareggi in un singolo anno solare nella sua storia in Serie A: 18, superati i 17 del 1956. Ai 10 di questo inizio di stagione, si aggiungono quelli della passata annata con Massimiliano Allegri in panchina.