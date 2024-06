Juventus, ripartono i contatti per Szczesny all'Al-Nassr: il punto

, nonostante alcuni intoppi che hanno rallentato negli ultimi giorni le mosse di Cristiano Giuntoli, intenzionato a consegnare al nuovo allenatore Thiago Motta già un certo numero di nuovi innesti per l’inizio del pre-campionato, previsto per le prime settimane di luglio. Se la trattativa con l’Aston Villa per l’ingaggio del centrocampista brasiliano Douglas Luiz è ormai prossima alla conclusione , il club bianconero è altrettanto attento a quelle situazioni in uscita che andrebbero ad alleggerire in maniera significativa il bilancio di costi piuttosto importanti. E’ il caso di, con l’obiettivo di approdare alla fumata bianca.- Secondo quanto riferisce Il Bianconero,al momento non è stata soddisfatta, nonostante l’Al-Nassr abbia raggiunto dal canto suo un’intesa totale con Szczesny in merito all’ingaggio che andrebbe a percepire nella sua futura squadra: una cifra stimata in circa 20 milioni di euro a stagione., che ha definito da tempo i termini del suo accordo coi bianconeri (un quadriennale a 2 milioni di euro netti) e per il quale esiste già un’intesa col Monza, che incasserà all’incirca 20 milioni di euro da questo trasferimento, il 10% dei quali da corrispondere all’Inter in virtù della percentuale di rivendita contemplata al momento del riscatto obbligatorio scattato in favore della società brianzola nell’estate 2022.