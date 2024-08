Juventus, Szczesny se ne va: accordo per la rescissione del contratto

che legava il portiere polacco al club bianconero. La separazione, che sarà formalizzata a breve, segna la fine del periodo di Szczesny alla Juventus, nonostante avesse ancora un anno di contratto da svolgere. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore.- Szczesny, che era in forza alla Juventus con un contratto in scadenza nel prossimo anno, percepiva unoL'accordo di risoluzione prevede unacorposa. Questa somma, sebbene significativa, sarà inferiore ai 6,5 milioni di euro netti che il portiere avrebbe dovuto incassare nel suo ultimo anno di contratto.

- La decisione di risolvere anticipatamente il contratto di Szczesny rientra in una strategia più ampia della Juventus per gestire meglio le proprie risorse finanziarie. Con il portiere polacco che aveva visto un ridimensionamento del suo ruolo nella squadra e con l'arrivo di nuove figure nel reparto difensivo, il club bianconero ha scelto di alleggerire il proprio bilancio e liberare spazio per altri investimenti.- Classe 1990 ex Roma e Arsenal,In maglia bianconera ha raccolto 252 presenze, vincendo 3 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.