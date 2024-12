AFP via Getty Images

Juventus, Thiago Motta espulso da Marchetti: cos'è successo

35 minuti fa



Continua il momento no per la Juventus e per il suo allenatore Thiago Motta. L'ex Bologna, durante la sfida contro i suoi ex giocatori rossoblù, è stato infatti espulso dall'arbitro Marchetti.



Al minuto 52, il tecnico ha contestato la decisione del fischietto di ammonire il suo terzino Rouhi. Motta ha lasciato la sua panchina e ha protestato veementemente per il giallo. Le sue rimostranze però sono state ritenute eccessive da Marchetti che gli si è avvicinato e lo ha espulso. Non si trattava peraltro delle prime proteste di Thiago. Già al 37' infatti c'era stato un lungo colloquio tra Thiago Motta ed il direttore di gara: il tecnico della Juventus lamentava qualche scorrettezza degli avversari e una gestione, a suo modo di vedere, a senso unico.