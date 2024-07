Juventus: tre opzioni per l'addio di Rugani

gettyimages

non rientra più nei progetti tecnici della. Il difensore italiano nonostante il rinnovo contrattuale da poco firmato non è fra i giocatori che Thiago Motta ha intenzione di valutare e valorizzare e, di conseguenza, è stato messo a tutti gli effetti sul mercato dal direttore sportivoche ora aspetta proposte per lui.Il classe 1994 si allenerà a parte rispetto al gruppo squadra e su di lui hanno messo gli occhi diverse società. La prima èdell'italiano Francesco, ma l'ingaggio da oltre 4,5 milioni percepito a Torino rappresenta un'ostacolo importante. La seconda èin Arabia Saudita che ha offerto un triennale da 6 milioni a stagione, ma non stuzzica un giocatore ancora nel pieno dell'età.

Infine, riporta Sportitalia, si è mossa anche l'Atalanta che vorrebbe un difensore d'esperienza da regalare a