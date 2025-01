Juventus, ufficiale Renato Veiga: cifre e dettagli, indosserà la maglia numero 12

Mancava soltanto l'ufficialità che è puntualmente arrivata: la Juventus e il suo allenatore Thiago Motta potranno contare su un nuovo rinforzo in difesa. Si tratta di Renato Viega che, dopo le visite mediche sostenuto al JMedical è oggi diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore bianconero.CIFRE E DETTAGLI - L'affare con il Chelsea è stato chiuso in prestito secco e oneroso daPer un totale di 5,5 milioni di euro complessivi. Il numero di maglia scelto da Renato Veiga ènel corso della passata estate da un altro brasiliano:

La Juventus è felice di accogliere un nuovo acquisto in questo mercato di gennaio: Renato Veiga, difensore del Chelsea, passa in prestito in bianconero fino al termine della stagione 2024/25. Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Da Palma Veiga Renato a fronte di un corrispettivo di € 3,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,2 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.