Juventus verso un bilancio in rosso per 200 milioni di euro

Redazione CM

29 minuti fa

La Juventus è tornata in Champions League, ma paga ancora le conseguenze dell'ultima stagione senza le coppe europee. Infatti il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno 2024 prevede perdite per una cifra tra i 180 e i 200 milioni di euro. Un rosso in aumento rispetto ai - 123 milioni del 2022/2023 e ai - 239,3 milioni del 2021/2022.



FATTURATO IN CALO - Sempre secondo le stime di Calcio e Finanza, il fatturato del club bianconero dovrebbe aggirarsi intorno ai 380/390 milioni di euro, in forte calo rispetto ai 507,7 milioni del bilancio al 30 giugno 2023.



GLI OBIETTIVI - Il target del piano nel lungo periodo prevede il ritorno all'utile di bilancio nella stagione 2026/2027.