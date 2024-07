Juventus, Vlahovic pesa a bilancio come tutto l'attacco dell'Inter: cifre, costi e tutti i dettagli

QUANTO COSTA VLAHOVIC

Arrivato alla Juventus nel gennaio del 2022, il serbo è stato acquistato per 70 milioni di euro, più ulteriori 10 di commissioni e altri 10 di potenziali bonus, attivabili a seconda dei risultati individuali e di squadra. Contestualmente, Vlahovic ha firmato un contratto con stipendio a crescere da 7 milioni iniziali fino ai 12 milioni di euro netti che guadagnerà in questa stagione. Cifra che al lordo si traduce in oltre 22 milioni di euro. Considerando anche la quota ammortamento da quasi 19 milioni di euro, il costo che la Juventus dovrà sostenere per il centravanti nel 2024/25 sarà di oltre 41 milioni. Una cifra che permette all’ex Fiorentina di essere il giocatore maggiormente costoso in tutta la Serie A, in termini di peso a bilancio.