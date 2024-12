Juventus, Vlahovic: "Sono contento del sostegno dei tifosi"

AFP via Getty Images

ha già voltato pagina dopo la prestazione negativa contro il Venezia, l'attaccante serbo ha ritrovato gli applausi dei tifosi e ha messo la firma sulla vittoria della Juventus negli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari: "Siamo contenti di questo successo e dei tifosi che sono arrivati così numerosi e ci hanno dato sostegno come sempre - ha detto Vlahovic ai microfoni di Sport Mediaset -. Mi dispiace quello che è successo sabato, ma dobbiamo continuare tutti uniti, che è la cosa più importante".

- Nella gara contro il Cagliari Dusan ha riacceso l'interruttore ed è tornato decisivo, come non si vedeva da un po': poco prima della fine del primo tempo ha sbloccato la partita girandosi in area e infilando il pallone alle spalle di Scuffet; un gol alla Vlahovic, da centravanti vero.: al 54' segna con un pallonetto ma viene fermato per fuorigioco sull'imbucata di Thuram, e a 20 minuti dalla fine sfrutta una deviazione di un avversario su un tiro di Conceiçao, segna di testa ma anche questa volta il gol viene annullato per offside.