Kean a Firenze, domani le visite mediche: addio Juve, i dettagli dell'affare con la Fiorentina

, tutto fatto e nessun problema. L'attaccante è arrivato adomenica pomeriggio, lunedì sosterrà lee firmerà il contratto col club viola.- Solo qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia, c'erano alcuni dettagli da sistemare ma mai l'affare è stato sul punto di saltare. L'attaccante disi sottoporrà ai consueti test fisici, sarà annunciato come nuovo giocatore dellae quindi si metterà a disposizione di Raffaele. Proprio l'exè stato fondamentale nella sua scelta: il tecnico campano ha insistito molto per averlo e lo avrebbe voluto anche in Brianza nella passata stagione. A Firenze, Kean ci arrivafacilmente raggiungibili e punterà ad essere finalmente, dopo anni da riserva.

Curioso sottolineare come a gennaio proprio le visite mediche, e il ravvisare un problema fisico più grave di quanto si credeva, fece saltare lache lo avrebbe dovuto portare, a gennaio,Kean invece restò a Torino, trovò poco spazio e probabilmente maturò l'idea di cambiare aria: detto, fatto. Ora si prepara per l'avventura