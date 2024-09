Kean: "In questi mesi ho fatto anche esperienze negative, ora sono cresciuto"

Getty Images

Escluso dalla lista dei convocati all'ultimo Europeo,è stato richiamato in Nazionale da Luciano Spalletti per le due gare di Nations League in programma venerdì 6 settembre alle 20.45 contro la Francia e lunedì 9 alla stessa ora con Israele. L'attaccante della Fiorentina ha rilasciato un'intervista ai canali della Figc durante la quale ha parlato del suo ritorno in azzurro: ''Le parole del Ct mi caricano e mi motivano a fare bene. Con lui ho un buon rapporto, so che si aspetta molto da me e adesso sta a me ricambiare la fiducia''.

- Nuova vita alla Fiorentina per Kean, che dopo un periodo complicato ha ritrovato gol e sorrisi: ''Sono molto contento di questo ritorno in azzurro. Bello tornare a vestire questa maglia, ritrovare i compagni e il mister, e avere la possibilità di difendere questi colori.''. Ieri si è allenato a parte, oggi è tornato in gruppo: "Mi sento bene. Ieri mi sono allenato a parte, ma era un programma concordato avendo giocato sia giovedì in Conference che domenica in campionato''.

- "Andiamo ad affrontare una squadra forte,. Dovremo farci trovare pronti e lo saremo''.