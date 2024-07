AFP via Getty Images

Keita cerca squadra in Serie A

32 minuti fa



L'ex attaccante di Inter, Lazio e Monaco, Keita Balde è tornato fortemente sul mercato dopo l'ultimo anno passato in prestito all'Espanyol. L'attaccante classe 1995 è infatti tornato allo Spartak Mosca, società che ne deteneva il cartellino e con cui ha giocato 14 partite nel 2022-23.



Il club russo e l'attaccante senegalese hanno però scelto ufficialmente di separarsi consesualmente dall'accordo che lo tratteneva in Russia e oggi è ufficialmente svincolato.



Tramite i suoi agenti si sta proponendo anche in Italia alla ricerca di un club che giochi in Serie A e che possa ridargli visibilità e continuità. A 29 anni può essere un colpo di grande livello per piazze come Empoli, Venezia, Lecce e Udinese che sono alla ricerca di un colpo in attacco per puntellare le proprie rose.