Kelly-Juventus, il Newcastle apre alla cessione: le ultime

In attesa di sbloccare l'affare Kolo Muani - il Psg deve far rientrare un giocatore in prestito per liberare uno slot, o trasformare un prestito in una cessione a titolo definitivo - la Juventus continua a lavorare per rinforzare la difesa.. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club inglese potrebbe aprire a un prestito con obbligo di riscatto legato sia al rendimento della squadra che alle singole presenze del giocatore.- La valutazione si aggira è tra i 15 e i 20 milioni di euro, l'ideale per i Magpies sarebbe la cessione a titolo definitivo dopo averlo preso a parametro zero l'estate scorsa, ma. Kelly è un centrale agile e forte di testa, si adatta anche come terzino sinistro e sulla carta potrebbe diventare il sostituto di Cabal infortunato fino a fine stagione.

- Kelly ma non solo, perché a due settimane dalla fine del mercato la Juve continua a essere vigile anche su altri profili. Nella lista di Giuntoli resiste sempre il nome di, pista che però negli ultimi giorni si è raffreddata per volontà del giocatore; nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti con il Chelsea per, per il quale bisogna battere la concorrenza del Borussia Dortmund. Si continua a monitorare la situazione legata a, che rimane nei radar bianconeri più per l'estate che per adesso.