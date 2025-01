Kolo Muani alla Juventus è un nodo da sciogliere. L’attaccante francese è a Torino ma non può ancora firmare con i bianconeri, perché il Psg supererebbe il numero di giocatori usciti in prestito; l’ufficialità quindi è bloccata da questo cavillo del regolamento, e così Motta ancora non sarà se potrà avere il giocatore a disposizione per il big match di domani con il Milan. Se si riuscirà a tesserare entro la mezzanotte di oggi sarà a disposizione, altrimenti bisognerà aspettare.



KOLO MUANI-JUVENTUS, NDOUR PUÒ SBLOCCARE L’AFFARE: IL PUNTO - Le parti sono già al lavoro per trovare una soluzione, e secondo L’Equipe la situazione potrebbe essere sbloccata da Cher Ndour: il centrocampista classe 2004 è in prestito al Besiktas, ma potrebbe lasciare il club turco per trasferirsi a titolo definitivo in qualche squadra italiana. In questo modo permetterebbe al Psg di liberare uno slot per i prestiti e di girare così Kolo Muani alla Juventus a titolo temporaneo.

- Italiano, italianissimo Cher Ndour: nato a Brescia ma gioca nel Besiktas (in prestito dal Psg), nel 2020 il Benfica l’aveva pescato nelle giovanili dell’Atalanta. Il Psg l’ha seguito per mesi fiutando l’affare: dalla Francia sono andati a vederlo spesso in Youth League e al Da Luz c’erano osservatori anche quando il ragazzo ha debuttato in prima squadra.. Chi conosce bene il ragazzo giura che ha le stesse caratteristiche. Nel passato di Ndour ci sono le rovesciate all’oratorio della chiesa di Santa Maria Nascente, quartiere Fiumicello di Brescia. Lì, quando può, torna ancora oggi.. Arrivederci a tutti. Lì gli parlano dei record di Joao Felix, ma Cher diventa il primo italiano a vincere la Youth League - da protagonista, 3 gol e 1 assist in 9 partite - e a 16 anni e 11 mesi gioca nel Benfica B ed è il debuttante più giovane nella storia della seconda divisione portoghese.