La cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United fa volare in Borsa non solo i Red Devils, ma anche la Vecchia Signora. Come riportato da Calcio e Finanza, i bianconeri hanno chiuso la giornata in positivo, con scambi ai massimi dallo scorso aprile: il titolo ha chiuso la giornata in crescita dell'1,23% (0,7805 per azione); per quanto riguarda gli scambi, sono passati di mano 18,10 milioni di titoli, a fronte di una media degli ultimi 30 giorni di 1,8 milioni, dallo scorso aprile in un singolo giorno gli scambi sul titolo non superavano i 18 milioni.