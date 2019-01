E' atteso per il tardo pomeriggio, con qualche ora di ritardo, lo sbarco a Firenze di Luis Muriel, primo colpo di mercato della Fiorentina in questa finestra invernale. L'attaccante colombiano arriva dal Siviglia con la formula del prestito oneroso a un milione di euro e con un diritto di riscatto fissato a 12. L'ex sampdoriano era atteso in Italia in queste ore per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare successivamente il contratto che lo legherà per i prossimi 6 mesi ai viola, ma alcuni contrattempi con l'aereo che avrebbe dovuto decollare dalla Colombia alla volta dell'Europa ha fatto slittare tutto.



Non è da escludere che, viste le difficoltà a livello di coincidenze e non sapendo l'orario previsto del suo arrivo, l'appuntamento con le visite possa essere rimandato alla mattinata di domani. Quel che è certo è che Firenze si appresta ad accogliere Muriel, il rinforzo per l'attacco chiamato a dare una mano a un Simeone a corrente alternata e col compito di provare a trascinare in Europa la squadra di Pioli.