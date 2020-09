Mattia Grassani, avvocato di fiducia del Napoli, parla a Radio Punto Nuovo per fare il punto sulle condizioni di salute di Aurelio De Laurentiis, presidente dei partenopei positivo al coronavirus: “Ero a Milano con De Laurentiis in riunione di Lega e lui lamentava un fastidio dato dall'assunzione di ostriche, poi è arrivato l'esito. Sembra che le cose si stanno stabilizzando, non c'è da preoccuparsi”.



SULL’ASSEMBLEA DI LEGA - “C'era un addetto che puntava la pistola, quando è stata rilevata a De Laurentiis non ero presente. La permanenza è stata di 4-5 ore, magari c'è stato un peggioramento durante la giornata. Dopo l'assemblea di Lega ci siamo salutati, la sera ho ricevuto la telefonata ed ho preferito lasciarlo tranquillo affinché potesse gestire con serenità la situazione”.