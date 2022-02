Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è scettico sulla presenza del forte difensore centrale senegalese per la super sfida che attende il Napoli domenica sera contro la capolista Inter.



Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha infatti così commentato: '​Non mi aspetto che torni prima di venerdì-sabato perché non può scappare dal Senegal, dai festeggiamenti e dall’incontro col presidente, visto che questo è il più grande trofeo della storia per la sua Nazionale. Kalidou è un gran professionista, ma non credo che sarà a disposizione contro l’Inter'.



Un pensiero che di certo non avrà fatto piacere ai tifosi napoletani che nell'ultimo weekend hanno visto accorciare le distanze dalla vetta, occupata proprio dai nerazzurri.