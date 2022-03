Tra gli allenatori della Fiorentina che hanno visto crescere Dusan Vlahovic c'è anche Renato Buso, ex giocatore viola - e anche ex Juve - che ha lavorato nelle giovanili del club vincendo uno scudetto Allievi Nazionali e una Supercoppa Primavera. Intervistato dal Corriere dello Sport, il doppio ex della gara di stasera ha raccontato così il giovane Dusan: "Vlahovic è un giocatore d'acciaio, quando l'ho visto in Primavera aveva già la testa da giocatore adulto. Ho lavorato con lui quando è arrivato Prandelli e posso dirvi che gli bastava un movimento per fare la differenza".



LA PARTITA - "Stasera al Franchi lo aspetterà una bolgia autentica. Allegri è in piena emergenza, ma la Juve è una squadra che non muore mai. Italiano? La sua Fiorentina propone calcio, lo sto studiando perché propone una visione interessante. La chiave della partita possono essere gli esterni viola, a fare la differenza saranno Gonzalez e Ikoné".