Non siamo tutti uguali. Che grande banalità, figuriamoci se accostata al mondo deldovee alla panchina. Così gli "scampoli" di partita per i subentranti diventano sempre meno, il malumore cresce e tenere insieme un gruppo composto se va bene da 25 persone diventa un problema., motivare le scelte e farle digerire a tutti nessuno escluso? In casain questo inizio di campionato ilpiù importante non sta nella sconfitta bruciante subita contro la Lazio,evidenziate senza mezze misure dalle scelte di Sarri.Il problema di fondo che si fatica ad evidenziare quando si parla di Inter è che. Per fare un esempio, l'anno scorsoè stato a lungo un perno imprescindibile dell'Inter, ma, sì anche il Lukaku brutto visto contro la Lazio, ha oggi una centralità e fornisce possibilità offensive all'Inter che il bosniaco non aveva e non ha. E non ce ne voglia Matteo(forse il jolly più sacrificato degli ultimi anni), ma Denzelda oggi all'Inter profondità, spunti e centimetri che l'esterno italiano non ha.non è, anzi,è lontanissimo dalle prestazioni die non va dimenticato come in difesa, ma solo esterni adattati.Oggi, riporta la Gazzetta, ci sarà ad Appiano Gentile un confronto con la squadra, mache i cambi saranno solo funzionali e non dovuti per rispetto di chi c'è in panchina, che sì, potrà capitare che giocatori da 5 milioni di euro annui siedano in panchina fino alla fine.e che la "lamborghini" posteggiata nella sabbia stava bene lì a prescindere dai lamenti del Leone. Perché con lo Spezia può andarti bene, ma contro le big no.