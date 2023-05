Per essere sicura di presentarsi alla finale del 10 giugno, la squadra di Inzaghi deve avere però la pazienza di aspettare fino a martedì prossimo, quando giocherà la gara di ritorno guarda caso nel giorno del settantottesimo compleanno di Massimo Moratti, ultimo presidente nerazzurro capace di vincere la Champions tredici anni fa.e poi il Var che ha annullato l’errata decisione dell’arbitro di assegnare un rigore a Lautaro. E’ vero che nella ripresa anche il Milan ha colpito un palo con Tonali, ma al di là di questi episodi, che infila la sesta vittoria consecutiva, dopo le quattro in campionato e quella in coppa Italia., perché non a caso hanno già vinto tre derby su quattro quest’anno, in Supercoppa, nel ritorno in campionato e ora in Champions.la prova che condanna definitivamente l’ultima campagna acquisti di Maldini e Massara perché, nonostante l’assenza di Leao, Pioli parte con gli stessi uomini dell’anno scorso, mentre Inzaghi festeggia il 2-0 grazie a Dzeko e Mkhitaryan due teoriche riserve di lusso di Lukaku e Brozovic, entrati soltanto a partita in corso.. Merito di Dzeko che gira al volo da campione un calcio d’angolo battuto da Dimarco e colpa di Calabria che si fa anticipare, anche se in quella posizione ci doveva essere uno dei due difensori centrali, Kjaer o Tomori.Il Milan, infatti, concede un’autostrada allo scatenato Dimarco bravo a liberare Mkhitaryan che scarica alle spalle di Maignan il gran destro del 2-0. E così l’Inter che nel doppio euro-derby di vent’anni fa aveva segnato soltanto un gol in tre ore, stavolta ne realizza tre in meno di un quarto d’ora.E siccome quando il venticello della fortuna ti volta le spalle al peggio non c’è mai fine, alla grave ma prevista assenza di Leao si aggiunge l’infortunio di Bennacer, costretto a lasciare il posto a Messias. Il brasiliano riparte dalla fascia destra, mentre Diaz si sposta al centro del tridente completato da Saelemaekers, alle spalle di Giroud. Ma nella tattica, e soprattutto nel rendimento, non cambia nulla perché il Milan continua a subire la superiorità dell’Inter che poco dopo la mezz’ora si illude addirittura di segnare il terzo gol su rigore.. E così, tolta l’ammonizione al difensore rossonero, girata invece all’attaccante nerazzurro per simulazione, il Milan può tirare un sospiro di sollievo con tanti ringraziamenti al Var.Più compatta in difesa, dove Acerbi dirige le operazioni tra Darmian e Bastoni,. E siccome in attacco Dzeko e Lautaro non fanno pentire Inzaghi di aver lasciato in panchina Lautaro, il Milan fa scena muta, incapace di tirare almeno una volta nello specchio della porta di Onana in tutto il primo tempo.Troppo poco, però, perché Hernandez non spinge come dovrebbe, Messias fatica entrare in partita, mentre Tonali e Krunic sono costretti a giocare una gara più difensiva del previsto.Ferito nell’orgoglio,. Prima Diaz e poi soprattutto Messias da ottima posizione falliscono però la ghiotta occasione per dimezzare lo svantaggio e allora Pioli prova ad affiancare un’altra punta a Giroud, inserendo Origi al posto di Saelemaekers mentre Thiaw rileva Kjaer, stranamente in difficoltà.il secondo della serata ma almeno in questo caso uno per parte. E’ il segnale che il Milan ci crede perché al di là della staffetta Mkhitaryan-Brozovic,. Inzaghi capisce le difficoltà della squadra e si decide a rilanciare Lukaku al posto di Dzeko., ripensando alla differente strategia di Guardiola che la sera prima a Madrid ha pareggiato in rimonta senza cambiare neppure un giocatore. Già fatali nel derby di ritorno del campionato scorso, i cambi di Inzaghi stavolta non si rivelano controproducenti, il tiro dell’ultimo arrivato Pobega non impensierisce il semi- disoccupato Onana.