La Gazzetta dello Sport parla della sfida di campionato vinta dall'Inter contro la Sampdoria e spiega come gli uomini di Spalletti si siano aggrappati a Perisic e Nainggolan.



“L’Inter è ancora viva e ha vinto una partita avventurosa, vissuta dentro una jungla di tensioni ed emozioni, dominata da una voglia di fare eccessiva che a tratti l’ha portata a strafare. Aveva davanti un avversario complicato, la Samp robotica di Marco Giampaolo, costruita pezzo per pezzo con lo scopo di creare calcio. L’Inter ha vinto di forza, con la stazza e con la mentalità. Non è stata bella, ma tenace, aggrappata a se stessa, alle sue convinzioni e alle sue paure in ugual misura. Ha giocato di squadra, non ci sono stati personalismi, però i pezzi grossi, Nainggolan e Perisic su tutti, hanno dispensato personalità”.