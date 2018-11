Avversario in Champions, ma chissà che il futuro non possa portare all'Inter. Lo strano destino di Jan Vertonghen è tutto da scoprire, il suo contratto scadrà nel giugno del 2019 e così Piero Ausilio ha già preso contatti per capire la fattibilità di questa operazione a parametro zero. Direttamente dal nord di Londra, quartier generale del Tottenham, gli aggiornamenti sull'idea Vertonghen raccontano di un'Inter attenta al centrale e molto attiva anche coi suoi agenti; allo stesso tempo, il Tottenham preme per rinnovare e sa che arriveranno altre offerte inglesi. Insomma, operazione decisamente complicata.



RETROSCENA FOYTH - Ma ci sono tracce di Inter anche su Juan Foyth, difensore classe '98 argentino che è stato vicinissimo ai nerazzurri solo due anni fa. Proposto con la benedizione di Juan Sebastian Veron dal suo Estudiantes, ora si è imposto con gli Spurs pur non essendo in lista Uefa; non ci sarà dunque contro l'Inter, ma il suo destino si è incrociato a quello nerazzurro quando è stato a un passo dal dire sì al progetto di Suning. L'ha spuntata il Tottenham con la regia di Pochettino; adesso in ottica futura i nerazzurri lo terranno d'occhio. Ma gli Spurs se lo godono...