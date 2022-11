Al termine della prima parte di campionato la Fiorentina, andando in controtendenza con quanto fatto dalle altre squadre di Serie A, si era lasciata qualche giorno in più per programmare il periodo che va appunto dall’ultima partita contro il Milan a quella contro il Monza del 4 gennaio: oltre un mese e mezzo in cui i viola, dopo aver prima riposato qualche giorno, dovranno preparare al meglio la ripresa. In questi ultimi giorni però il club gigliato sta cominciando a sciogliere qualche dubbio, almeno quelli relativi alle amichevoli che la squadra di Vincenzo Italiano si troverà ad affrontare.



La Fiorentina quindi al momento avrebbe già programmato di prendere parte ad un prestigioso torneo triangolare che andrà in scena in Romania: denominato International Cup il raggruppamento si svolgerà all’Arena Nazionale di Bucarest ed oltre ai viola prenderanno parte anche il Rapid Bucarest, allenata dall’ex attaccante viola Adrian Mutu, e il Borussia Dortmund.



Per il momento non è nota la modalità di svolgimento del trofeo anche se, come spesso accade in casi come questo, è probabile che si giochino tre sfide da 45 minuti l’una per cercare di compattare il programma e rendere spettacolare il tutto. Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità.