Venghino, signori, venghino., a oggi sono molte le chance di vederlo con una nuova maglia nel 2020-21. Anche se ripartirà la stagione, che potrebbe cambiare i suoi numeri, non si può certo dire che il bilancio in bianconero dell'ex giocatore del Bayern Monaco sia stato positivo.dimostrando di essere un valore aggiunto solo nella seconda parte del primo anno.Cedibile, dunque,, tecnici ed economici. Molto difficile una vendita cash, in tempi di coronavirus, più facile che il suo cartellino venga utilizzato come pedina di scambio per arrivare a obiettivi prestigiosi e ambiti. I club interessati di certo non mancano, dal Bayern Monaco, che a gennaio l'aveva chiesto in prestito, alle due di Manchester, fino ad arrivare al Paris Saint-Germain.Da Parigi, a oggi, arrivano i segnali più concreti., molto interessata a Icardi, per il quale il Psg ha il diritto di riscatto dall'Inter. Ipotesi, che potrebbe trasformasi in qualcosa di concreto tra qualche settimana. In attesa di capire se arriveranno chiamate da Manchester (Paratici ha nel mirino Pogba e Gabriel Jesus) e Monaco di Baviera. Chi è interessato prenda nota: