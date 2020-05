Siamo solo ad inizio maggio, maseppur le attenzioni in questi giorni siano puntate prevalentemente sulla ripresa del campionato, dopo la sospensione di due mesi a causa della diffusione del Coronavirus,, effettuando i. Uno dei nomi più caldi del mercato è e sarà senza dubbio quello diche allaha già dimostrato di avere la stoffa del campione e un avvenire radioso dinnanzi a sè.- Il classe 1997, cresciuto nelle giovanili dele della Viola, è tornato in Toscana dopo le due stagioni disputatedistinguendosi comevisto che può giocare in ogni zona della mediana:ha contattatoper fare un po' il punto della situazione inerente al mercato dell'asso pugliese.- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, per il calciatore, che attualmente percepisce. Castrovillicon i nerazzurri che puntano molto suimentreper portare in bianconero una mezzala giovane, di qualità e possibilmente italiana.- Assieme aCastrovilli è il pezzo pregiato del mercato di questa stagione: va tenuto però in considerazione che il 23enne non ha al momento nemmeno concluso il primo anno di Serie A eL'esordio, la stagione del debutto e il rinnovo sono tutte tappe della crescita di un giovane che, al momento, per i toscanima si sa che le vie del mercato sono infinite.-- Sul talento pugliese è forte l'interesse anche da parte di alcuni club esteri, come appurato da Calciomercato.com:. Al momento è, dunque, anche se, visti i top club a lui interessati, presto si tornerà a parlare del suo futuro: attualmentesecondo quanto appreso da Calciomercato.com,Una cifra che ne fa capire il potenziale:@AleDigio89