La Liga contro il Barcellona per il caso Dani Olmo e Pau Víctor: può appellarsi alla Giudizia Ordinaria

Dopo l’ufficialità, annunciata direttamente sul sito ufficiale, delper quanto riguarda ildi, arrivano i primi risvolti. La notizia sta alimentando il dibattito all’interno del calcio spagnolo, con vari club che hanno preso posizione attraverso comunicati ufficiali, come nel caso dell’Atletico Madrid.In seguito alla misura cautelare del, che ha dato il via libera all’iscrizione dei due giocatori, ora la, guidata da Javier Tebas, non esclude l’ipotesi di rivolgersi alla giustizia ordinaria.Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, la lega spagnola starebbe valutando la possibilità di presentare un ricorso al tribunale contenzioso amministrativo per cercare di annullare l’attuale misura cautelare.Questo mossa vorrebbe contrastare la decisione del, espressione del Governo, giudicata un beneficio sia per i club sia per i giocatori coinvolti.Resta da stabilire se la Liga agirà autonomamente o in collaborazione con la, come già avvenuto in un primo momento. Il presidente,, ha dichiarato in Arabia Saudita - in occasione della Supercoppa di Spagna - di rispettare la scelta del CSD, che permette anche a Dani Olmo di essere convocato con la Roja nella prossima finestra di marzo per la Nations League.Nel frattempo il Barcelona si ritrova a beneficiare della presenza di Olmo e Pau Víctor, almeno per le prossime settimane, garantendo a Hansi Flick la possibilità di schierarli. Tutto questo almeno fino alla decisione finale del Governo, in un caso che continua ad evolversi su due fronti, quello sportivo e quello della giustizia ordinaria, e che potrebbe essere ancora lontano dal risvolto finale.