Juventus, la mossa Tudor: i primi sotto osservazione sono gli ultimi arrivati

Non ci sono più alibi, c'è solo da cambiare direzione. La Juventus - tutta - si è affidata alla gestione di Thiago Motta, ai suoi modi, alle sue intenzioni, ai suoi obiettivi. Questi due mesi e mezzo saranno determinanti per capire chi è stato vittima di incomprensioni tattiche o caratteriali, e chi invece all'altezza del club proprio non ci sarà mai.Se ormai si può intuire in quali direzioni potranno andare le scelte di Tudor - Vlahovic al centro dei discorsi, il ritorno di Gatti in pianta stabile, da valutare la situazione di Yildiz -, bisogna però chiedersi chi si stia giocando il futuro, il contratto, il proprio mondo al di là delle partite da vincere e dal progetto da raddrizzare. U

Più di tutto il resto, però, è in discussione il mercato fatto da. Non è un caso che gli ultimi arrivati siano stati fondamentalmente utili a poco. Partiamo da Teun: probabilmente è il giocatore che ha più chance di rimanere per la prossima stagione, all'interno della Continassa c'è la chiara idea che l'olandese sia per forza un calciatore diverso, più caratteriale e con più soluzioni.

Si aspettano poi notizie intanto sulle condizioni di Douglas Luiz. Il brasiliano dovrebbe rientrare - salvo altri stop - a disposizione per la sfida con il Genoa e sarà valutato da Tudor. Bisognerà capire il futuro con quale colore cercherà di dipingerloNessuno ha conquistato la Premier League come lui: un anno storto non cancella un passato ad alto livello.