La Procura Federale chiede gli atti sul caso ultras: cosa rischiano Inter e Milan

un' ora fa

II procuratore Giuseppe Chinè vuole acquisire l’ordinanza di custodia cautelare per valutare possibili violazioni da parte degli ultras di Inter e Milan: non sono escluse multe e squalifiche per le due società, come riportato da Repubblica.it. La procura della Federcalcio si è mossa subito: poche ore dopo gli arresti al mondo ultrà di Milano che ha smantellato le curve di Inter e Milan, è partita la richiesta alla procura di Milano di ottenere l'ordinanza di custodia cautelare e gli atti di indagine non coperti da segreto.



COSA RISCHIANO MILAN E INTER - La procura della Figc vuole verificare eventuali condotte "rilevanti" per l'ordinamento sportivo, da parte delle due società o di loro tesserati. Secondo il codice di Giustizia sportiva della Federcalcio, “Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società a rapporti con la tifoseria”. In caso di violazioni, si va incontro a squalifica o inibizione a tempo oltre a una ammenda che, per la Serie A, ammonta a 20 mila euro.