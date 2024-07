La Roma vende Aouar: UFFICIALE all'Al-Ittihad. Plusvalenza totale, le cifre

Getty Images

Il mercato dellasta entrando finalmente nel vivo e dopo il colpo Enzo Le Fee si sta preparando a piazzare il tanto atteso affondo per uno degli obiettivi in fascia richiesti dache sogna uno fra. Per farlo però serve prima vendere e iniziare a finanziare i colpi futuri e la prima operazione importante in uscita è stata chiusa e resa ufficiale proprio nella giornata di oggi e riguarda il centrocampista classe 1998 HoussemLa notizia in realtà era già nota perché fin dai giorni scorsi l'intesa raggiunta fra i giallorossi e l'Al-Ittihad non aveva lasciato dubbi. Nella serata di ieri il club della Saudi Pro League aveva annunciato l'affare ma oggi anche la società giallorossa ha confermato attraverso il proprio sito web e i propri canali social l'addio.

L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Houssem Aouar all’Al-Ittihad.Arrivato in giallorosso nell’estate del 2023, il centrocampista franco-algerino ha collezionato 25 presenze tra Serie A ed Europa League, segnando 4 gol. In bocca al lupo per il futuro, Houssem!L'operazione Aouar è stata chiusa a titolo definitivo e l'Al Ittihad ha versato nelle casse del club giallorossoper la società giallorossa che soltanto un anno fa lo aveva prelevato a parametro zero dal Lione e che nei 12 mesi a disposizione di Mourinho prima e De Rossi poi, non aveva brillato.