La Stampa - Torino, idea Balotelli. Cosa cambia senza Zapata

L'infortunio al ginocchio accusato dall'attaccante colombiano in occasione della partita di sabato scorso contro l'Inter è sembrato grave sin dalle prime sensazioni destate da quanto successo in campo, col capitano granata molto sofferente e costretto ad uscire in barella. La giornata di oggi sarà fondamentale per conoscere l'entità dell'incidente e stilare un programma di recupero, ma il ds Vagnati si prepara anche all'eventualità peggiore e valuta di correre ai ripari.Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Stampa,per non dover attendere fino alla riapertura delle trattative il prossimo gennaio. E(classe 1990). L'ex di Inter e Milan è rimasto senza squadra dopo la conclusione della sua seconda esperienza in Turchia, tra le fila dell'Adana Demirspor, chiusa con un bottino di 7 reti in 16 presenze. Balotelli si sta allenando in solitaria, a Brescia, da qualche settimana e ha già scartato un paio di offerte arrivate dall'estero, perché il suo desiderio è ritornare in Serie A.Oltre a Balotelli, tra i calciatori sui quali, altro attaccante classe 1990 in attesa di una chiamata dopo la fine della sua esperienza al Monaco e sul quale pendono peraltro le possibili conseguenze in merito al suo coinvolgimento in un caso di presunta violenza sessuale,(classe 1989) e l'ex Udinese, classe '96, che nell'ultimo campionato di Serie A ha disputato 27 partite e segnato un gol. Al momento, in attesa del responso su Zapata e della decisione della squadra mercato, il Torino riparte dallo scozzese Ché Adams – a segno già quattro volte tra campionato e Coppa Italia – e da Antonio Sanabria, che ha trovato la via del gol in un'occasione nei 218 minuti concessi da Paolo Vanoli in questo primo scorcio di stagione.