Un nuovo capitolo nella già tesa rivalità trasi è aperto inaspettatamente sui social media. Un video pubblicato sul profilo Instagram del club norvegese ha scatenato la furia dei tifosi giallorossi, riportando alla luce un forte antagonismo, che va ben oltre il campo di gioco, risalente alle sfide in Conference League di due stagioni fa. Il Bodø/Glimt ha annunciato l'acquisto del calciatore danesecon un video che, nelle intenzioni, doveva semplicemente promuovere l'arrivo del nuovo giocatore. Tuttavia, il filmato ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico.Nel video, Zinckernagel appare mentre guarda un film di Zorro sul suo computer, ma è proprio il PC ad aver attirato l'attenzione e suscitato la reazione dei tifosi romanisti. Sulla scocca del computer, infatti, spicca in bella vista un adesivo con la scritta offensiva "Roma me**a", accompagnata dall'immagine di Nuno Santos, collaboratore di José Mourinho, inserita all'interno di un mirino.La presenza di questo adesivo ha immediatamente scatenato l'ira dei tifosi della Roma, che si sono riversati in massa sulla pagina Instagram del Bodø/Glimt, riempiendola di commenti furiosi. Molti hanno ricordato il 4-0 inflitto dalla Roma ai norvegesi nei quarti di finale di ritorno della Conference League, con Nicolò Zaniolo protagonista assoluto grazie a una tripletta. Altri, invece, hanno scelto di rispondere con il solito linguaggio acceso tipico del tifo più acceso.La rivalità tra i due club ha radici profonde e risale proprio alla stagione 2021/2022, quando Roma e Bodø/Glimt si affrontarono per ben quattro volte in Conference League. Le sfide furono caratterizzate da una tensione altissima, con scontri accesi in campo e persino accenni di rissa. Il culmine della rivalità si raggiunse con la sorprendente sconfitta per 6-1 subita dai giallorossi in Norvegia, un risultato che lasciò il segno tra i tifosi romanisti.Ma la situazione non si è fermata qui. Gli utenti più attenti hanno notato che tra i "like" al video incriminato c'era anche quello di Ola Solbakken, giocatore della Roma arrivato proprio dal Bodø/Glimt e recentemente trasferitosi all'Empoli in prestito secco. Questo dettaglio ha ulteriormente alimentato le polemiche, gettando ulteriore benzina sul fuoco di una rivalità che sembra destinata a proseguire ancora a lungo.