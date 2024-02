L'Arsenal piomba su una stella dell'Athletic Bilbao

Le prestazioni di Nico Williams stanno facendo divertire i tifosi e l’ambiente dell’Athletic Bilbao, suscitando però l’interesse di molti top club spagnoli e non, tra questi ci sarebbe l’Arsenal. Infatti come si apprende da The Mirror il club allenato da Arteta starebbe visionando con attenzione i giovani talenti della Liga, tra cui Zubimendi e appunto Nico Williams.



I DETTAGLI - L’ala spagnola classe 2002 sta facendo un ottima stagione come dimostrano anche i suoi numeri in tutte le competizioni: infatti in 24 presenze ha messo a referto 5 reti e fornito 10 assist. Sta dando quindi un contributo decisivo per portare i baschi in Europa, che attualmente si trovano al quinto posto a -3 dall’Atletico Madrid quarto, recentemente sconfitto in Copa del Rey e a -5 dal Barcellona terzo. Il 4-2-3-1 di Ernesto Valverde esalta le caratteristiche tecniche del calciatore, molto abile nell’uno contro uno e nello strappo palla al piede. Il contratto del giovane attaccante spagnolo scadrà nel 2027, anche in virtù di questo non sarà per nulla facile strapparlo ai baschi.