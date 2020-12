Stamani la Lazio è tornata in campo a Formello. Già mancano due giorni alla sfida contro il Napoli. Una mattinata che ha ridato speranza a Inzaghi. Nonostante le indiscrezioni parlassero di 2020 concluso per Leiva, il brasiliano si è visto sul secondo manto erboso del quartier generale. Corsa differenziata e poi calcio tennis con Acerbi. Entrambi potrebbero recuperare per la partita in programma domenica sera allo stadio Olimpico, con il difensore con qualche chances in più.



LE PROVE DELL’ANTIVIGILIA – Per gli altri riscaldamento a secco e in seguito fase tattica attraverso una partitella. Durante quest'ultima, Inzaghi ha mischiato un po' le carte. In difesa schierati Luiz Felipe, Hoedt e Franco, giovane della Primavera. Molto probabile che lì agirà di nuovo Radu, alla terza di fila dal 1'. Ma attenzione al recupero in extremis di Acerbi. A centrocampo confermati Lazzari sulla destra, con Milinkovic ed Escalante. Ballottaggio aperto tra Luis Alberto e Pereira per il ruolo di mezzala sinistra e tra Marusic e Djavan Anderson sull'out mancino. Davanti avanza la propria candidatura dal 1' Caicedo al fianco di Immobile. Per le prove tattiche effettive bisognerà attendere domani pomeriggio, giorno di rifinitura. Per quanto concerne gli assenti, non si sono visti sul campo capitan Lulic, alle prese con la riabilitazione dopo il terzo intervento alla caviglia, Fares, il quale dovrà rimanere ai box per uno stiramento al polpaccio, e Parolo.