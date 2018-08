Giornata di presentazioni in casa Lazio. Si parte da Francesco Acerbi, arrivato dal Sassuolo e pronto a prendere il posto di Stefan de Vrij al centro della difesa biancoceleste: "Non sono il sostituto di de Vrij. Io ho voluto la Lazio e la Lazio ha voluto me, ma devo pensare solo a quello che farò qui. Devo dimostrare a me stesso che posso essere da Lazio e agli altri che posso fare bene. Ora ci sono io, non de Vrij. Sono sicuro di poter rispondere bene sul campo. Quello che mi interessa è che tutti insieme possiamo fare ottime cose"



SULLA NAZIONALE - "È un mio obiettivo. Sono arrivato alla Lazio e devo cercare ora di puntare qualcosa in più per non stabilizzarmi. La Nazionale è sicuramente un mio obiettivo".



SUL MILAN - "Ho avuto due vite: una prima della malattia, una dopo. Al Milan non avevo la testa giusta, ma la Lazio non è una rivincita. È una sfida che voglio vincere, dimostrando che posso essere al livello di questa squadra".



SULLA DIFESA DELLA LAZIO - "Non sono il salvatore della patria. Ci sono tanti buoni giocatori nel reparto. Cercheremo tutti insieme di prendere meno gol dello scorso anno e farne invece altrettanti".



SULLA TRATTATIVA COL SASSUOLO - "La Lazio ha fatto tanto per portarmi qui, io avevo dato loro la mia parola e ho lottato perché si potesse chiudere la trattativa. Qui ci sono tanti buoni giocatori e ottime prospettive. C'è entusiasmo e voglia di fare bene".



SU INZAGHI - "Ha passione ed è una persona molto alla mano, oltre che un ottimo allenatore. Mi ha impressionato il lavoro che fa con la squadra. Ho trovato un ambiente tranquillo e dedito al lavoro".



SULLA MALATTIA - "Prima non capivo cosa mi stavo perdendo. Ora ho la testa giusta per militare in un club di alto livello, ho maggiore consapevolezza. Grazie a quello che ho passato ho percepito l'importanza della vita. Mi sono sempre detto di provare a ottenere il massimo, senza avere rimpianti".



SUL RITIRO - "C'è un clima di grande serenità. Questo mi sembra normale dopo il campionato dello scorso anno. Più sei sereno meglio è per l'inizio della stagione. Ho visto tanta voglia da parte di tutti, sia dei vecchi che dei nuovi acquisti".